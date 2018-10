GUARDIANES DEL MEDIO AMBIENTE

Esteban Aparicio (Presidente de Emulsa)

Cuentan las crónicas que, allá por 1978, en plena transición política y teniendo aún Gijón una corporación municipal predemocrática –las elecciones municipales libres se retrasaron hasta el 3 de abril de 1979- en Gijón se constituyó nuestra Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijon, S.A., la de todos los gijoneses. Así que EMULSA cumple 40 años, y su historia, que ahora recoge un libro, es un buen botón de muestra del devenir de Gijón a lo largo de los últimos cuatro decenios. Para la gente que no conoció aquel Gijón, y para lotófagos y demás desmemoriados, hay que recordar que, entonces, la ciudad tenía extensas zonas sin saneamiento, sin recogida de basura y con muchas calles sin asfaltar.



Por eso no es de extrañar que, para mejorar la situación, se incidiera en la limpieza de las calles y en la recogida de basura, creándose la sociedad con la integración de esos trabajadores y los equipos existentes, valorados en poco más de 40 millones de pesetas. El Ayuntamiento de Gijón aprovechó luego las economías de escala generadas por EMULSA para ir ampliando los servicios, creando el de limpieza de Colegios que incorporó 61 mujeres a la empresa. Y de este evolutivo modo, las cinco grandes áreas de EMULSA ya existen desde el año 1987, el año de la salida de la corporación como Alcalde de José Manuel Palacio, con la suma del servicio de Parques y Jardines y el de señalización.





El carácter social e igualitario y la modernización se lanzan en esta etapa, destacando la mecanización del servicio de recogida de residuos a través de contenedores metálicos, en 1989, y la adquisición de la primera baldeadora para limpiar nuestras calles “a máquina”. Las basuras comenzaron a depositarse en las instalaciones de COGERSA, terminando con la problemática de la ausencia de un lugar adecuado, desde el punto de vista ambiental, para tratamiento de los residuos. Son los tiempos del traslado a Roces, después de un periplo en el que se sucedieron las ubicaciones de Contrueces y de la antigua fábrica de Moreda. Y llegaron las Olimpiadas de 1992, y el Plan de empresa plurianual impulsado por la actual gerente Pilar Vázquez –cuentan que su Jefe de entonces le decía, “Pilar, tu vales mucho”- con lo que se inicia en EMULSA la etapa del énfasis en la formación y profesionalización del personal, la educación ambiental y la nueva concepción de la atención ciudadana, dando respuesta al crecimiento y desarrollo de Gijón. Y la I+D+I, diseñando contenedores, campañas de sensibilización y creando el primer punto limpio de Roces.



Por otro lado, el servicio de Parques y Jardines aumentó enormemente sus actividades, al hilo de la creación de nuevas zonas de esparcimiento público: Desde los trescientos mil metros cuadrados de zonas verdes que se incorporaron en 1985, subieron a más de un millón en 1992 y alcanzaron casi 2,6 millones en 2005, superando en la actualidad los 3,7 millones de metros cuadrados. Hoy, la eficacia en el trabajo ha tomado como base la instalación de un sistema integrado de gestión en el que las certificaciones en Calidad, Medioambiente, Seguridad vial, cálculo de la Huella de carbono o Prevención de riesgos laborales, aseguran la mejora continua. Así, se ha impuesto la eficiente recogida lateral, y los vehículos de bajas emisiones, de gas, y los eléctricos, sumando más del 30% de nuestra flota.



Lejos quedan los tiempos en que los camiones recogían la basura de las calles custodiados por la Guardia Civil. La mejora de la calidad de vida de Gijón, sus ciudadanos y sus visitantes, tiene su reflejo en la evolución de EMULSA que, en los últimos años, y a pesar de la crisis económica, busca la excelencia, mediante su conversión en una auténtica empresa de medio ambiente, incorporando las nuevas tecnologías de la información y comunicación, los sistemas de información geográfico (GIS), el sistema integrado de SAP, el sistema de ayuda a la explotación (SAE) o el de planificación (EPS), así como la creación del Centro Tecnológico; todo ello ha definido una última etapa, basada en la innovación, que ha convertido a EMULSA en una empresa pionera en el sector, desde la inicial empresa de servicios municipales a una Empresa Municipal de Servicios de Medioambiente.



Una empresa responsable con nuestros trabajadores –el principal activo de EMULSA- y los ciudadanos, sus dueños. Responsable también con los principios del Pacto Mundial, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Economía Circular, valores inspiradores para resolver los retos del futuro en que trabajar.



En fin, qué quieren Vds. que yo les diga, será mejor que no les “destripe” el libro de historia, de EMULSA, y por ende, de Gijón. Me quedo con la celebración de estos 40 años, y con el pensamiento de que, si todos seguimos unidos, como en la forja del Plan Integral Municipal de Residuos de Gijón, el futuro de EMULSA, y de nuestra ciudad, está garantizado.