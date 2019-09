Si el sieglu de la illustración supunxo un filu de continuidá pa la lliteratura en llingua asturiana el XIX va algamar pa ella un cumal d’auténticu esllendor no que se refier al númberu d’autores, difusión y entamos empobinaos a una cierta normalización, cola aparición del cultivu de la prosa y les primeres traducciones en sentíu estrictu.



Pablo Antón Marín Estrada

La figura del intelectual y políticu Xosé Caveda y Nava (1796-1882) enllaza al través de so padre Francisco de Paula Caveda y Solares coles xeneraciones de la centuria anterior y la influyencia xovellanista, y amás de la so vertiente netamente lliteraria como autor de varies composiciones en versu, la so cimera contribución a les nuestres lletres ye la d’editor y recopilador de les obres vieyes, hasta entós espurríes en copies manuscrites.

Estampada n’Uviéu en 1839 –doscientos años clavaos del primer poema conocíu d’Antón de Marirreguera- la so ‘Colección de poesías en dialecto asturiano’ ensin dubia tuvo un puxu esencial nel desenvolvimientu de la lliteratura nel nuestru idioma a lo llargo del sieglu decimonónicu.