Dirigentes regionales y comarcales, este mediodía en el edificio sindical de plaza del Vaticano en Avilés :: Patricia Bregón Dirigentes regionales y comarcales, este mediodía en el edificio sindical de plaza del Vaticano en Avilés :: Los sindicatos piden el día 8 una manifestación «histórica» en defensa de los trabajadores de Alcoa «Hay que romper Avilés y enviar un mensaje claro a la empresa y al Gobierno para que haga lo que tenga que hacer», manifiesta el presidente del comité de Empresa, José Manuel Gómez de la Uz J. F. GALÁN / AVILES



Los sindicatos han realizado este lunes un llamamiento a la sociedad avilesina y asturiana para que acuda en masa a la manifestación convocada para el jueves contra el cierre de Alcoa. «Tiene que ser histórica, lo que está en juego es el futuro de Asturias. Hay que levantar una voz de rabia contra esta empresa depredadora que quiere dejar en la calle a más de quinientas familias en Avilés. Alcoa actúa de forma mafiosa, con alevosía, intencionalidad criminal y saltándose la legislación», manifestó Damián Manzano, secretario general de CC OO Industria de Asturias, durante una rueda de prensa celebrada esta mañana en el edificio sindical.



Junto a él estaban numerosos representantes de UGT, CC OO y USO así como del comité de empresa de la planta avilesina de la multinacional estadounidense del aluminio. Su presidente, José Manuel Gómez de la Uz, señaló que «hay que romper Avilés y enviar un mensaje claro a la empresa y al Gobierno para que haga lo que tenga que hacer para garantizar la continuidad de la industria del aluminio. La única alternativa es que las dos fábricas –la de Avilés y la de La Coruña- sigan produciendo al 100%. No hay otra», señaló. La manifestación saldrá el jueves a las siete de la tarde de la plaza del Vaticano y desembocará en la de España.

Antonio González, 'Peke', a las puertas del bar que regenta en San Balandrán, próximo a la factoría de Alcoa :: Patricia Bregón Antonio González, 'Peke', a las puertas del bar que regenta en San Balandrán, próximo a la factoría de Alcoa :: Avilés se rebela contra el cierre de Alcoa: «Solo nos van a quedar las vacas» «Creo que al final todo se arreglará, como en 2014, pero si no va a ser el caos», afirma Antonio González, propietario de un bar cercano a la planta | El anuncio de cierre mantiene en vilo a los vecinos de la parroquia de Laviana J. F. GALÁN / AVILES



«Si cierra, va a ser un palo muy grande para toda la parroquia. Solo nos van a quedar las vacas». Francisco Muñiz expresa el sentir de los vecinos de Laviana, una parroquia del concejo de Gozón en la que viven no más de seiscientos vecinos que se extiende a lo largo de la margen derecha de la ría de Avilés hasta la playa de Xagó.



Es allí, en San Balandrán, a caballo entre Avilés y Gozón, donde se asienta la planta de Alcoa. Muñiz vive a las mismas puertas de la factoría, en una vivienda unifamiliar de Endasa, un poblado construido en los años sesenta por la Empresa Nacional de Aluminio, la antigua Endasa, embrión de la actual Alcoca. «En su día llegamos a vivir aquí 187 familias. Seríamos cerca de 2.000 habitantes, muchos de ellos niños», recuerda Muñiz, vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Laviana.



Aunque hoy en día tan solo unos pocos vecinos de la parroquia trabajan en la factoría, Alcoa «le da vida a la zona. Genera mucho movimiento, tanto por parte de los trabajadores propios como de los de las subcontratas y los transportistas». Muchos hacen parada en los dos bares que quedan en San Balandrán, a escasos metros del acceso a la factoría y junto al muelle de Alcoa, vía de entrada de la alúmina que, procedente de San Ciprián (Lugo), alimenta la factoría.



«Si cierra va a ser el caos», augura Antonio González, propietario de uno de esos dos bares, el Bar Peke, su apodo, a cuya entrada una pintada sobre el suelo refleja el sentir de todos: «Alcoa no se cierra». Pese a los nubarrones, él se muestra optimista. «Creo que al final todo se arreglará, como se arregló en 2014», cuando la multinacional estadounidense del aluminio anunció un expediente de extinción de empleo que retiró posteriormente y que ahora, cuatro años después, ha vuelto a poner sobre la mesa.



José Ramón, propietario del cercano Bar Ramiro, no lo tiene tan claro. «Es lo que me transmiten los trabajadores. Lo ven negro, pero están dispuestos a luchar hasta el final. Nadie sabe lo que va a pasar, pero si la cosa no se arregla esto va a ser un desastre para Laviana, para la comarca de Avilés y para el resto de Asturias. ¡Y lo que podría estar por venir! En la zona hay varias empresas que dependen en mayor o menor medida de Alcoa, y si cae la grande... No queremos ni pensarlo». Eso sí. «Al menos siempre nos quedarán las vacas».

Los participantes en la marcha pasan por la zona industrial de Avilés en dirección hacia Llaranes, poco después de iniciar su camino hacia Oviedo :: Tarek Halabi Los participantes en la marcha pasan por la zona industrial de Avilés en dirección hacia Llaranes, poco después de iniciar su camino hacia Oviedo :: Un grito unánime: «¡Alcoa no se cierra!» La marcha, con un recorrido total de 33 kilómetros, finalizó ante centenares de personas en la Delegación de Gobierno | Los vecinos de las zonas por las que pasaron los trabajadores salieron a la calle para mostrarles cariño y apoyo SANDRA S. FERRERÍA / OVIEDO



Más de 150 trabajadores de Alcoa desafiaron al frío, el granizo y la intensa lluvia pusieron ayer desde la fábrica de la empresa a Avilés hacia Oviedo con un único objetivo: «¡Que Alcoa no cierre!». Y ese fue el grito de guerra con la que los componentes de la 'marcha del aluminio' recorrieron los 33 kilómetros que separan Avilés de la capital asturiana.



EL COMERCIO siguió a los trabajadores en una larga y dura jornada que comenzó pasadas las 7.30 horas, cuando los primeros en llegar comenzaron a preparar la furgoneta de avituallamiento. Bebidas isotónicas, agua y frutos secos para hacer frente a los 33 kilómetros que separan la ciudad del Niemeyer de Oviedo. Un cuarto de hora después un coche cargado de café llegó para proporcionarles el último desayuno. «Hay que coger fuerzas y entrar en calor», comentaban los trabajadores a la puerta de Alcoa.



Pasados unos minutos de la hora prevista, las ocho, 150 trabajadores de Alcoa iniciaron la marcha. El momento emotivo llegó cuando los compañeros que se encontraban trabajando les enviaron ánimos desde la ventana. «Es que no se puede parar la producción», afirmaba un trabajador poniendo la vista en el presente y en el futuro.



Las primeras etapas fueron «cómodas». Iban bien, esperanzados, con ilusión y no llovía, hasta que a la salida de Avilés, a la altura de Llaranes y cuando casi llevaban una hora y media de recorrido, la lluvia se unió a la marcha, convirtiéndose a las 9 y media de la mañana en una gran granizada, casi en Villalegre.



El granizo y el frío dificultó el camino, pero no lo hizo imposible. Tampoco la que cayó cuarenta minutos después en Nubledo. Paraguas e impermeable en mano, los trabajadores de la multinacional estadounidense, siguieron su camino a buen ritmo pasando por delante del antiguo Ayuntamiento de Corvera, por Cancienes y por Solís.



«Están apretando ahora ¿no?», comentaban los más rezagados durante la subida al alto de la Miranda. Y es que apretaron tanto que tenían previsto llegar al hotel Royal a las 12 de la mañana, una parada que se adelantó media hora por la rapidez y las ganas de la gente. Mientras la lluvia caía a cántaros, los trabajadores de Alcoa cogieron fuerzas bocadillo y café en mano. También hubo tiempo para asearse, para secarse, para curar pequeñas molestias en los píes y para cambiarse la ropa mojada por otra más seca.



La marcha se reanudó concretamente a las 12.34 horas. En ese momento el conductor de la furgoneta de avituallamiento pidió un disco de Víctor Manuel «para que sea más animado». Lo consiguió y la voz del asturiano acompañó a los trabajadores hasta la plaza de España, en Oviedo.



Posada de Llanera fue la antesala de lo que venía después. Varios vecinos, que a esas horas se encontraban en sus casas o en las cafeterías de la zona se asomaron a ver qué pasaba. Los aplausos y el apoyo mostrado fueron continuos, desde Posada hasta Oviedo, pasando por Lugones y La Corredoria.



Y es que la marcha de los trabajadores del aluminio recordaba a muchos una que se celebró en el año 2014. Especialmente la rememoraba el jubilado José María Ramos Rodríguez, 'El francés', que iba en la cabecera en 2014 y que «como no podía ser de otra manera» repitió ayer. Con una especial jovialidad después de haber dejado de fumar hace diez meses «la subida a la Miranda no es tan dura». Entre muchas bromas, durante un momento de la marcha se puso serio: «Esperemos que esto se arregle para la juventud, porque al final nos afecta a todos».



De la misma opinión fue Javier González quien aseguró que «lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados en casa. Dependemos de esto para vivir».



Para Sergio Gómez la marcha es la única forma de «pelear» que tienen de momento. «Así canalizamos la frustración que la situación nos produce, porque es muy duro», aseguró durante la parada en Royal.



Las principales dificultades que se encontraron fueron las condiciones climatológicas «mucho frío y mucha lluvia», comentaban. Pero hasta el cielo los respetó. Y cuando subieron desde Toreno por Santa Susana hacia plaza de España al grito unánime de «¡Alcoa no se cierra!» paró de llover.

Iker y su madre Ana Rechs se prueban camisetas de apoyo a Alcoa en la tienda de Yolanda Rodero :: Patricia Bregón Iker y su madre Ana Rechs se prueban camisetas de apoyo a Alcoa en la tienda de Yolanda Rodero :: Avilés, dispuesta a luchar por Alcoa Las peticiones de camisetas de apoyo a la plantilla de Alcoa desbordan las previsiones | «No quedan tallas en la tienda y tengo más de 130 encargos», asegura la titular del único comercio que vende las codiciadas prendas contra el cierre EVA FANJUL / AVILES



«Lo siento, no tengo tallas, se ha agotado y tenemos que encargar más», fue la frase más repetida ayer por la comerciante avilesina Yolanda Rodero. La estratégica ubicación de su establecimiento textil 'La Flor de la Canela' junto a la Plaza de España hizo que fuese elegido entre todos los comercios que se presentaron voluntarios para dispensar al público las camisetas amarillas en apoyo de los trabajadores de Alcoa.



«Fuimos muchos los comercios que tras participar en el vídeo contra el cierre de Alcoa nos ofrecimos a vender las camisetas. Estamos todos volcados en apoyar a estos trabajadores para que la planta no cierre», explica Yolanda Rodero, que cuenta con familiares y amigos en la plantilla de Alcoa.



La mañana en la tienda de Yolanda se convierte en un goteo constante de avilesinos que preguntan por las camisetas amarillas. De hecho, las tallas escasean y a medida que las existencias se agotan en la tienda aumenta el número de reservas que pedir al fabricante.



«Fíjate, ya llevo vendidas unas 160 y tengo apuntados más de 130 encargos», detalla la comerciante.



Las prendas se venden a cuatro euros, un precio de coste que se destina íntegramente a sufragar los gastos de las prendas. «No reporta beneficios pero sí mucha satisfacción por el apoyo que representa», apunta Yolanda Rodero. «La verdad es que es increíble cómo se está volcando la gente, ante el aluvión de demanda de camisetas que hay y nuestra imposibilidad económica de poder atender todas las solicitudes decidimos poner un punto de venta, además el taller que las hace está en Corvera y a la gente le costaba más desplazarse hasta allí», comentó el secretario del comité de empresa de Alcoa, Alberto Grijalbo.



El apoyo es unánime en Avilés y se nota en las calles. La gente se para a observar el maniquí que recibe al público en la tienda de Yolanda ataviado con la camiseta amarilla y el cartel de Alcoa no se cierra. Un cartel que se puede ver en casi todos los comercios y establecimientos de la ciudad.



Adultos y niños, plantillas de empresas, familias enteras se suman a al rechazo del cierre la planta aluminera y se preparan para acudir a la manifestación del próximo jueves.



«Yo creo que Avilés se va a caer de gente apoyando a los trabajadores de Alcoa, vamos a ir todos, porque si cierra es el principio del fin para Avilés. Detrás de esta van más», asegura tras comprar dos camisetas reivindicativas Gonzalo Suárez, siderúrgico retirado cuyo yerno trabaja en Alcoa.



Francisco Fernández, también jubilado, es de la misma opinión. «Yo ya tengo la camiseta y los que no la puedan conseguir seguro que van de amarillo, esto va a ser una marea amarilla. Ahora espero que el Gobierno lo tenga en cuenta haga algo, sino de poco va a servir», dice.



La clave de todo este apoyo es que «nunca hemos tenido un enemigo tan claro y que hay mostrado un trato tan despótico hacia los trabajadores y hacia la comarca», asegura Juanjo Estrada, secretario general de la Federación de Industria de USO, que se sumaba ayer por la mañana a la larga lista de clientes que buscaban talla de la demandada camiseta amarilla. «Me las han encargado los compañeros de la confederal que van a hacer un acto conjunto en Madrid», explica el dirigente sindical mientras compara el tamaño de las tallas. «Creo que esto va a ser una movilización sin precedentes», concluye.