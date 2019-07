Mª Antonia Celadilla Álvarez

Entró a trabajar en una empresa con varias sedes en Asturias. Su primer destino fue Pola de Siero. Allí permaneció tres años. Hasta que fue trasladada a Gijón, “donde también estaba muy contenta”. Aunque en aquel momento no resultaba nada sencillo para una mujer integrarse en equipos en los que la mayoría eran hombres. Sin voz ni voto, sus compañeros no contaban para nada con Toñi. “Incluso hicieron un cuadrante en el que yo trabajaba un día más a la semana”. Aún recuerda lo que ocurrió cuando salvó la vida de un hombre al que le había dado un infarto en la empresa donde estaba destinada. El cliente envío unas agradecidas felicitaciones al responsable de la empresa de Toñi en Oviedo. Los elogios le fueron trasladados, pero al cabo de un tiempo, cuando el gerente de enteró de que ella iba estar destinada en la sede de Oviedo, “dijo que allí no quería mujeres vigilantes”. Toñi había salvado una vida, había evitado muchas peleas, pero no había conseguido derribar el muro del prejuicio. “Aquello me pareció machista a más no poder, me hizo sentirme muy pequeña, pero también sabía que no tenía nada por lo que agachar la cabeza”. “El sí tiene de qué avergonzarse y como él, muchos clientes de empresas de seguridad que piensan de la misma manera”. Ella sabe que es perfectamente capaz de realizar las mismas tareas que sus compañeros y no entiende que aún existan diferencias a la hora de valorar su trabajo en pleno siglo XXI. “Pero esto viene de atrás y no nos acabamos de concienciar de que somos exactamente iguales y tenemos los mismos derechos”. Es consciente de que muchos hombres se siguen sintiendo superiores en el aspecto físico y psicológico. Y no encuentra otra razón que la educación. “Nos criaron así, de generación en generación, por eso hay que seguir luchando”.

En su trabajo, la gran mayoría son hombres. En España, solo el 13% de los 80.000 vigilantes de seguridad que existen son mujeres. Aunque cree que gran parte del problema lo generan las empresas que les contratan cuando reclaman un perfil de un “hombre grande y fuerte que defienda su empresa”.

Ella sabe que no todo en su trabajo se basa en la capacidad física. Tan necesarias como la fuerza son la intuición, la capacidad de negociar, la serenidad y la mano izquierda. Pero en muchas ocasiones se ha sentido despreciada o atacada por ser mujer. La agredieron tres veces, “las tres por la espalda, es llamativo”. Y también tuvo que escuchar respuestas como “eso no me lo decías cuando estabas de rodillas….”. Esa es una de la frases que, reconoce, se le han quedado más grabadas. “A mis compañeros, hombres grandes y fuertes, esas cosas no les pasaba. Yo soy débil por ser mujer…”, remacha con clara ironía. Pese a su fortaleza, reconoce que al principio le afectaba a mucho. “Llegaba a casa y me hartaba de llorar”. Con el tiempo ha aprendido “a pasar de la gente”.

Y pese a todas las dificultades con las que se ha encontrado, actualmente trabaja en un hospital y está “encantada”. Ha logrado el objetivo que se había marcado. Se la percibe segura, con las ideas claras y la fortaleza de quien ha recorrido un camino difícil.

Sin embargo, cree que aún deben cambiar muchas cosas respecto a la situación de la mujer. Para empezar, la regulación del aborto. De su matrimonio recuerda que siempre fue ella quien se tuvo que responsabilizar de los métodos anticonceptivos, como si los hijos fueran solo cuestión suya. “El no se preocupaba por nada”, lamenta. También en la educación, “durante la que siempre se habla de hombres y hombres, en lugar de hombres y mujeres”.

Toñi cree que la vida de los hombres es, sin duda mucho más fácil. Desliza que tal vez en otra vida hubiera preferido ser hombre. Pero cuando lo piensa con detenimiento, cambia de opinión. Desde su punto de vista, lo mejor que le puede ocurrir a una persona en la vida es ser madre. Y eso no lo cambia por nada. Incluso aunque la peor experiencia de su vida la viviera por ser mujer. Pero precisamente por su hija, “esa parte de mi vida me la llevaré a la tumba, para protegerla”.