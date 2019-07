Carla Amado Sánchez

Tiene 25 años y recuerda su infancia como muy feliz. Su adolescencia, fue un poco más alocada. “Chicos y fiesta”. Se ríe. Pero solo tenía 22 años cuando tuvo una relación con un hombre que la maltrató. “Al principio, parecía todo normal, pero poco a poco te iba anulando como persona”. A pesar de su sonrisa casi perenne, le cambia la cara durante todo el tiempo en el que habla de su terrible experiencia. Su gesto refleja tristeza y, a pesar del tiempo transcurrido, miedo. “Te decía que no servías para nada, que no podías salir con tus amigas, que no te pusieras una ropa... mandaba él en todo. Durante las discusiones todo eran insultos y después de muchas vino el primer bofetón. No me atrevía a contarlo". No oculta que tuvo miedo a ser juzgada. Después de mucho aguantar, el apoyo de su familia y sus amigas la llevó a intentar acabar con aquel calvario. Sentía que aquella relación la convertía en todo lo contrario de lo que ella era. Se decidió a contar su situación. “Pero entonces continuaron las amenazas. A mí, a mi hermana pequeña, a mi madre y a toda mi familia”. Presa del temor, presentó una denuncia que más adelante retiró porque "seguía sintiendo su presión, me decía que todo era culpa mía. Y yo creía que era así, que si él me estaba amenazando era porque yo tenía la culpa, que todo eso ocurría por algo que yo había hecho".