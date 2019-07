María Menéndez Suárez

De su adolescencia recuerda, con una sonrisa, que era su hermano a quien dejaban salir más porque era el hombre. “Yo era una chica y tenía que pelear más”. Pese a todo, la rememora como la mejor época de su vida por todas las cosas nuevas que pudo experimentar: irse de vacaciones con las amigas, las primeras salidas, los primeros chicos… De aquel tiempo también recuerda cómo los tópicos machistas se aplicaban a la sexualidad. “Yo hacía lo que quería, pero se decían muchísimas cosas de mí y lo que más me impresionaba era que lo decían las chicas de mi círculo. Pero si nosotras nos tenemos que apoyar… Menudas hipócritas. Aunque la verdad, a mí siempre me dio igual. Seguí haciendo lo que me dio la gana, lo que decían me entraba por un oído y me salía por el otro”.

“Nos tenemos que apoyar entre nosotras, si no, no nos va a apoyar nadie”

De su época como estudiante de Turismo recuerda, con una sonrisa, la que fue la ‘peor’ anécdota de su vida, cuando su padre la pilló con un chico. Estuvieron incluso sin hablarse. “Si hubiera pillado a mi hermano hubiera sido diferente. A él le habría dicho, ‘muy bien machote’, pero yo aún era la niña”.

Pero si algo de verdad la dejó marcada fue la agresión que sufrió en su propio portal. “Volvía a una clase particular y como siempre dejé que la puerta se cerrase sola. Cuando estaba subiendo las escaleras alguien entró y me agarró por detrás. No pude verle la cara, pero desde el suelo grité como una posesa. Aquello debió asustarle y se marchó”. Nunca ha podido olvidar un episodio que define como “horrible”. Aún hoy necesita coger un taxi para regresar a casa por la noche.

“A veces te gritan y te hacen sentir como un objeto”

Cuando se hizo mayor, continuó sin aceptar la diferencia. Ni tampoco las presiones sociales por ser mujer. Los comentarios del tipo “mira cómo va esa” eran para ella como si escuchase llover.

Con 24 años, tuvo que afrontar una relación que ella define como “muy tóxica” por lo mal que lo pasó. Se prolongó durante tres años, hasta que ella decidió ponerle punto final. Poco a poco fue dándose cuenta de que aquello no iba a ninguna parte y decidió marcharse de Gijón. Aterrizar en Madrid cambió su vida y su visión del mundo y al fin pudo decir el “hasta luego” que necesitaba. Allí desarrollo parte de su carrera profesional antes de regresar a Gijón.

“Las peores cosas de mí las decían las chicas de mi círculo… Menudas hipócritas”

María ha sido camarera desde que comenzó a trabajar. Y reconoce que en muchas ocasiones la han contratado por su físico, lo que la hacía sentir como un objeto. En su primer empleo no sabía ni poner una caña, pero su jefe la tranquilizó diciéndole que la había contratado para que el bar tuviera un poco más de color. “Eres un caramelito, ya aprenderás”. No ha olvidado aquellas palabras. Ni lo mal que se sintió. No ha sido la única ocasión en la que le ha ocurrido algo así. Muchos hombres la han hecho sentirse no solo incómoda, sino incluso culpable. “Piensas que si te pasa eso tal vez sea por algo que hayas hecho sin darte cuenta, pero es mentira, tú no has dado pie a que se produjera esa situación”. Habitualmente, intenta tomárselo “con humor”. Pero a veces, cuando está agobiada y en vez de por su nombre comienzan a llamarla “rubia a voces” no puede evitar contestar. Sus compañeros no tienen que pasar por esas situaciones. A ellos no les gritan para pedirles el teléfono, ni les hacen sentir como un objeto. Aunque sí se siente apoyada por ellos cuando le ocurren estas cosas. Ello no evita que incluso se haya sentido discriminada, con un sueldo menor que el de sus compañeros, como le ocurrió en su último empleo. “Al final lo coges porque necesitas el dinero, pero no me sentía valorada. Lo que tiene claro es que no está dispuesta a asumir este tipo de situaciones sin más. “Si nos callamos, si no decimos nada, las cosas solo pueden ir a peor”, advierte.

A pesar de todo, no pierde la esperanza. Cree que “las cosas están mejorando”. “Hace años ni siquiera se hablaba del feminismo. Si seguimos apoyándonos y manifestándonos podemos conseguirlo. La igualdad no está tan lejos y se puede lograr”. Ella tiene clara cuál es la meta. Sencillamente, “estar al mismo nivel”.